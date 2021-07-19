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桃園男硬塞戒指險斷指 疼痛難耐直奔消防隊求助

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名年輕男子今天上午捧著左手跑到消防隊求助，稱戒指卡在左手無名指上無法脫出，所幸在消防隊人員持消防戰術剪協助下，順利破壞戒體脫困，免去斷指之險。

桃園市消防局第一大隊茄苳分隊今天上午近9時受理一件民眾求助案件，26歲男子捧著左手走進消防隊，稱戒指卡在無名指上無法取出，不僅腫脹且疼痛難耐。

消防人員見狀，先抬高男子手部並冰敷消腫，數分鐘後再以洗碗精潤滑，然而仍無法直接取下戒指；由於戒指體為一般合金構成，硬度不高，經評估後，消防員決定出動多功能消防戰術剪，破壞戒指後順利將其摘除，全程花費15分鐘。

男子表示，當初購買戒指時有發現尺寸略小，但還是硬塞進去，配戴一段時間都無不適，今天上午卻發現手指突然異常腫脹，由於疼痛難耐，又擔心組織壞死恐難逃截肢命運，不得已才到消防隊求助，所幸及時得到幫助並順利脫困，隨後還買了一袋冷飲向消防員致謝。

茄苳消防隊分隊長鄭仁豪，穿戴戒指應選擇合適尺寸，且須避免選購硬度較高的戒指，以免不慎卡戒時無法拔除，民眾若遇卡戒，第一時間可先抬高患處冰敷，避免強行脫除而受傷，再前往就近醫院或消防隊尋求協助。

消防員出動多功能消防戰術剪破壞戒指體。圖／茄苳分隊提供
消防員出動多功能消防戰術剪破壞戒指體。圖／茄苳分隊提供

桃園 消防員

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