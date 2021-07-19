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貨車違規迴轉撞機車又倒車輾壓 女騎士家屬怒控謀殺
雲林縣西螺鎮7月16日在延平路發生一起車禍，一輛小貨車因違規迴轉，與一輛機車相撞，致劉姓女騎士受傷送醫，從行車紀錄器發現劉女在倒地後，又遭貨車倒車碾壓，致使傷勢加重，手及腿多處骨折，家屬氣憤將監視影片PO網，以「謀殺、意外」要民眾評理，警方表示一切依法處理。
警方指出，67歲廖男本月16日下午4時，加小貨車，行經西螺鎮延平路時，涉嫌違規迴轉，使26歲劉姓女騎士來不及閃避，被小貨車撞倒在地，並被輾壓致手腳多次受傷，警方據報前往處理並將女騎士送醫。
劉女家人不滿小貨車在撞人後，還倒車再輾壓傷者，認為有蓄意謀殺之嫌，今天將車禍的監視品片段PO至爆料公社，要大家評理。劉女家人說，小貨車在雙黃線迴轉且沒注意後方來車，且明知已撞到人了，非但沒有下車查看，還兩次移動車子，從畫面看來有要逃逸之嫌。
劉的家人表示，當時有路人發現怕小貨車再二度輾壓傷者，即過去拍打車窗，沒想到小貨車再次移動車子，讓人懷疑是不是蓄意謀殺，傷者還在請大家評評理。
警方指出，廖男違規迴轉已依道路交通管理處罰條例告發，並依案發地點監視器蒐證，待劉女傷勢穩定後製作筆錄，依規定處理。
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