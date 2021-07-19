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液態氨鋼瓶突爆炸 頭份工廠實驗室員工1死2傷

中央社 / 苗栗縣19日電

苗栗縣頭份市中華路一間工廠實驗室下午發生液態氨鋼瓶爆炸意外，3名員工燒灼傷送醫，其中1人到院前無呼吸心跳，經搶救宣告不治，事故原因待調查。

苗栗縣消防局下午2時30分左右接獲頭份市中華路一處工廠燒燙傷救護案，救護人員到場時3名男性傷者身體上半部多處大面積灼傷，其中1人呈OHCA（到院前心肺功能停止），另2人意識清楚，緊急送往為恭醫院搶救。

消防局第一救護大隊大隊長鄭勝峰指出，意外現場發生在祥越興業公司實驗室，據現場人員描述，員工在操作過程中液態氨鋼瓶突然爆炸，導致身體多處燒灼傷、吸入性嗆傷。

3名傷者均為本國籍，OHCA患者為68歲楊姓男子，經搶救仍宣告不治；另名38歲吳姓男子背部大面積灼傷起水泡、四肢軀幹多處燒灼傷、嘴唇破皮前額破皮、喉嚨腫痛，28歲曾姓男子吸入氨氣身體不適，均送醫持續救治。

意外發生後，有民眾目擊救護車自上銀光電公司大門進出，一度誤認光電公司發生事故，經了解，上銀光電目前用地是承租地，因範圍廣大，業主還承租給其他不同廠商，而上銀光電大門口離馬路最近，因此救護車由此進出。

消防局指出，傷者送醫後，實驗室內氨氣濃度仍高，將以履帶砲塔水霧稀釋，縣府環保局人員也到場確認現場環境，至於意外發生原因，有待進一步調查。

苗栗縣頭份市中華路一間工廠實驗室19日發生液態氨鋼瓶爆炸意外，釀1死2傷，事故後氨氣外洩濃度高，消防局噴水霧稀釋。（民眾提供）中央社
苗栗縣頭份市中華路一間工廠實驗室19日發生液態氨鋼瓶爆炸意外，釀1死2傷，事故後氨氣外洩濃度高，消防局噴水霧稀釋。（民眾提供）中央社

救護車 苗栗縣 爆炸

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