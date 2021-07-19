酒醉男沒戴口罩要被罰 辱罵警察髒話還毆打致傷
北市一名54歲的王姓男子，涉在中山區林森北路酒醉後隨機破壞店家門口，且沒戴口罩要被警察裁罰時辱罵員警髒話、不服逮捕而扭打致警受傷。台北地檢署調查後，今依妨害公務、傷害等罪將他起訴。至於毀損部分，店家決定不提告。
檢方調查，今年5月27日晚間11點半左右，有店家報案稱一名男子破壞店門。陳姓及蘇姓兩名員警到場後，發現王姓男子坐在林森北路133巷12號前休息，見他渾身酒意且沒帶口罩，要將他移送衛生單位裁罰。
此時，王男非常不開心，開始罵蘇姓員警「幹你娘！大尾啦！臭雞巴！」等不雅用語。員警想要逮捕他，他竟激烈掙扎、一陣扭打導致陳姓員警膝蓋受傷。警察最後還是將他移送法辦。
據了解，他到案後否認辱罵警察，辯稱酒醉不太記得了，依稀有印象罵髒話，但不是針對特定人（警察）。檢察官勘驗員警隨身密錄器，查出他確實有口出惡言並毆傷警察，今依妨害公務、傷害等罪起訴。至於毀損部分，店家決定不提告。
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