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台中大坑步道2民眾遭雷擊 消防搶救畫面曝光

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台中大坑步道2女遭雷擊受傷 意識清楚獲救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市今天下午陰天悶雷，新社區發生雷擊意外，2名女子在大坑五號步道被雷擊受傷，消防局派救護車趕抵現場救護，2女都意識清楚，無生命危險。

台中市消防局今天下午3點多獲報，新社區聖普宮往頭嵙山方向的大坑五號步道有人被雷擊受傷，派遣新社及東勢分隊，出動消防車1輛、救護車2輛、人員6名。由新社分隊小隊長趙亮嘉帶隊前往搶救。

報案人電話中表示，現場有2位民眾疑似遭雷擊，狀況不清楚，因現場實際位置難以描述，與報案人和救護員約在聖普宮，再由報案人帶搶救人員前往；消防隊員最後在步道上方找到2女，2人意識清楚正接往醫院檢查中。

消防局表示，當時落雷下在5號步道涼亭附近民眾，莊姓婦人67歲和65歲妹妹昏倒後，救護人員到場已恢復意識，救護車送台中慈濟醫院檢查中。

台中大坑步道今天發生雷擊意外。圖／台中市消防局提供
台中大坑步道今天發生雷擊意外。圖／台中市消防局提供
台中大坑步道今天發生雷擊意外。圖／台中市消防局提供
台中大坑步道今天發生雷擊意外。圖／台中市消防局提供
台中大坑步道今天發生雷擊意外。圖／台中市消防局提供
台中大坑步道今天發生雷擊意外。圖／台中市消防局提供

救護車 台中市

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