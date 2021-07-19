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桃園夫妻失蹤8天 被兒女發現陳屍虎頭山大體已見骨

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市虎頭山區驚見夫妻雙雙陳屍，王姓男子與妻子游姓女子9日被同住兒女通報失蹤，經警方查詢手機定位及調閱監視器畫面並出動警消聯合搜索，前天中午在虎頭山步道山坡上找到2人，大體已腐爛可見白骨，經相驗結果確認死因為中毒性休克。

王姓男子（55歲）與游姓女子（53歲）為夫妻，育有一子一女，一家4口住在八德區豐田三路一處社區。兒女本月9日發現父母都不在家，桌上還留有王男書信，也聯絡不到人，便向派出所通報失蹤並請求協尋。

警方查詢手機通訊定位，找出王男最後留下的紀錄位在桃園區大有路660號，再經調閱監視器畫面，發現夫妻倆騎乘機車至虎頭山公園一帶，前天上午便通知兒女2人至周邊地區尋找，一行人中午時分自成功路三段稜線步道入口進入，直行200公尺後，突然嗅到一股異味。

王家2人接著朝龜山方向斜坡搜尋15公尺，赫見父母倒臥山林地，大體已腐爛、可見白骨，明顯死亡多時。

經警方確認周圍散落證件等個人物品，證實死者為王、游夫妻倆，現場也發現游女所留書信，以及2包內含多種藥物夾鏈袋。檢方相驗結果顯示，2人體內有大量藥物殘留，研判死因是中毒性休克，家屬無意見。

據了解，王家家境十分寬裕，然王男生前患有嚴重脊椎疾病及精神疾病，游女也有精神相關病史，兩人日前因王男身體狀況不佳退休，在家休養。

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王姓夫妻2人被發現陳屍虎頭山步道山坡（示意圖）。圖／本報資料照
王姓夫妻2人被發現陳屍虎頭山步道山坡（示意圖）。圖／本報資料照

桃園 監視器

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