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花蓮地震震倒水塔 竟漏水引發火警

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮近期地震不斷，沒想到有民眾家裡的水塔被震倒，漏水竟流到延長線插座處，造成短路起火，幸虧附近沒有易燃物，火勢無法延燒，沒有造成更大的傷亡。花蓮縣消防局提醒，地震後應留意水塔、瓦斯管線及電器有沒有損壞傾倒情形，並避免電源附近潮濕，減少火災發生。

消防局指出，花蓮市受地震影響，16日發生一起火災案件，接獲民眾報案後，隨即派遣車組趕抵現場救火，火勢撲滅後發現，起火點為樓梯間位置使用的電源延長線插座，由於遇水電線短路起火，延長線都被燒焦，所幸樓梯間附近並無任何可燃物供延燒，火勢自然熄滅，無造成人員傷亡。

經火調人員現場勘查，因為最近地震頻繁，震倒頂樓的水塔後，水經由樓梯往樓下流動，水流經過電源延長線插座一帶，導致電源延長線插座短路起火燃燒。

消防局長林文瑞呼籲，最近常發生地震，請民眾除了在地震當下做好「趴下」、「掩護」、「穩住」避難動作外，也請在地震後檢視家中頂樓水塔是否有傾倒漏水、瓦斯管線及電器有無損壞等情形，也應檢視家中電源線經過地方是否潮溼，若有類似狀況，應立即找出漏水的原因及維持電源線經過地方乾燥及乾淨，並定期更換延長線，避免發生火災。

花蓮最近地震頻繁，震倒頂樓的水塔後，水流經過電源延長線插座一帶，導致電源延長線插座短路起火燃燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮最近地震頻繁，震倒頂樓的水塔後，水流經過電源延長線插座一帶，導致電源延長線插座短路起火燃燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮有民眾家裡的水塔被震倒，漏水竟流到延長線插座處，造成短路起火。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮有民眾家裡的水塔被震倒，漏水竟流到延長線插座處，造成短路起火。圖／花蓮縣消防局提供

地震 漏水 火災

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