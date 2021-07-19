花蓮地震震倒水塔 竟漏水引發火警

花蓮近期地震不斷，沒想到有民眾家裡的水塔被震倒，漏水竟流到延長線插座處，造成短路起火，幸虧附近沒有易燃物，火勢無法延燒，沒有造成更大的傷亡。花蓮縣消防局提醒，地震後應留意水塔、瓦斯管線及電器有沒有損壞傾倒情形，並避免電源附近潮濕，減少火災發生。

消防局指出，花蓮市受地震影響，16日發生一起火災案件，接獲民眾報案後，隨即派遣車組趕抵現場救火，火勢撲滅後發現，起火點為樓梯間位置使用的電源延長線插座，由於遇水電線短路起火，延長線都被燒焦，所幸樓梯間附近並無任何可燃物供延燒，火勢自然熄滅，無造成人員傷亡。

經火調人員現場勘查，因為最近地震頻繁，震倒頂樓的水塔後，水經由樓梯往樓下流動，水流經過電源延長線插座一帶，導致電源延長線插座短路起火燃燒。