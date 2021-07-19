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外送員愛車鬧失竊？警接力狂調監視器真相大白

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄43歲陳姓外送員跑單跑到熱中暑，將機車停在住家附近公園後徒步回家休息，要再出門接單卻找不到機車，誤以為愛車遭竊報案，警方幫陳男調閱附近數十支監視器，還動用車牌辨識系統，耗時48小時真相大白，原來只是陳男記錯停車地點，晶片鑰匙還穩穩掛在車上，結束這場烏龍竊案。

陳男16日頂著豔陽在市區跑外送，因高溫難耐使陳男身體不適，疑似出現中暑狀況，陳男騎車到住家附近的公園後，因頭暈暫時到公園休息，等身體舒緩後徒步回家。

沒多久，體力恢復正常後陳男再次出門跑單，在日常停車位置卻找不到愛車，憑印象到附近的公園尋找，也沒找到機車下落；由於機車剛買不久，連車貸都還沒還完，陳男憂心失竊不僅不能接單，還恐再付出一筆購車費，急忙跑到鄰近派出所報案，自稱機車在衛武營公園附近失竊。

警方接獲報案後，利用勤餘時間調閱陳男住處附近監視器畫面，根據車牌辨識系統、監視器等比對車輛特徵，在獲報約48小時左右，終於在昨中午於轄區附近公園找到陳男愛車，車輛晶片鑰匙還掛在車上沒有遭竊。

陳男接獲好消息後，趕到現場確認，後來才想起只是「記錯」停車位置，結束這場烏龍竊案；陳男透露，他購車後靠跑外送維生，車貸還要依靠外送才能支付，家裡還有雙親要扶養，還好機車沒失竊，讓他放下心中大石頭。

警方接力調閱監視器還動用車牌辨識系統，順利幫陳男找到愛車。圖／讀者提供
警方接力調閱監視器還動用車牌辨識系統，順利幫陳男找到愛車。圖／讀者提供

監視器 中暑

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