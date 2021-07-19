影／詐團綁票老哏婦人上當 警一句戳破歹徒腦羞罵髒話

新冠肺炎期間歹徒無假期，台中市林姓婦人在16日接獲歹徒以綁票老哏為劇本，謊稱林婦兒子已遭綁票，需要付贖150萬，林婦心急如焚，不敢掛掉電話跑到銀行，行員察覺異狀，通知警方到場，警方一到場時，就接到歹徒回撥的電話，警員一句「我是她兒子啦」，歹徒知道露餡，氣得怒罵三字經，但馬上被警員掛電話，也保住林婦百萬老本。

台中市第五警分局文昌所警員顏民鈞、姚憶陵在16日下午2時許獲報，轄區某銀行有林姓婦人（54歲）疑遭歹徒詐騙，兩警到場時，林婦不斷發抖，宣稱要提領150萬存款救兒子，因為兒子遭到歹徒綁票，警員檢視林婦手機後，先掛掉歹徒電話，並聽取林婦描述案發經過。

警方聽取林婦的描述後，認為是歹徒利用綁票老哏行詐，因此安撫林婦情緒，要林婦不要緊張，不要再接歹徒電話，而是打電話向兒子查證，確認是否安全。

沒想到歹徒此時又再度來電，警員接起後，開啟擴音，歹徒一開口就詢問「你哪位」，警員也回稱「你哪位」，雙方一來一往鬼打牆後，警員才說「我是她兒子啦」，沒想到歹徒一聽到，就氣急敗壞的怒罵髒話，但也被警員掛掉電話。

林婦後來與兒子取得聯繫，也確認兒子安全無恙，這時才恢復情緒，頻頻向銀行行員、警員致謝，讓她保住百萬老本。