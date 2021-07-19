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30歲男拚「虛擬貨幣」39萬消失 嘉市警曝投資詐騙增1成

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市從事服務業的30歲男子日前上網看見「虛擬貨幣」投資訊息，且該網站宣稱1個月內短期獲利，不料他分4、5次匯出39萬後，還沒拿回錢，他就遭客服人員封鎖LINE、網站後續也關閉，才驚覺詐騙；嘉市警局指出，此類投資詐騙在今年上半年，比去年同期多10.6%。

市警局統計，今年1月1日至7月13日，接獲投資詐騙的報案75件，而去年同期僅40件，研判在疫情三級警戒期間，收入銳減或待業在家的民眾較常滑手機等，導致接收到詐騙訊息、詐騙電話頻率增加。

無獨有偶，嘉市另名在修車廠上班的29歲男子，先前有接觸過「娛樂城」博弈網站，近期接觸1名網友自稱線上博弈網站的第三方金流處理人員，可以「從網站後台迅速出金」等術語誘使投資，並要求到超商依指示輸入代碼及金額列印繳費單，他便用代碼付10萬元，同樣繳完後對方音訊全無。

警方表示，30歲服務業男子遭詐案，因匯款帳戶的使用人在外縣市，將移轉管轄；29歲修車廠男子受騙案，則是透過第三方支付付款，須向第三方支付公司調資料。

市警局指出，投資詐騙最常見形式為「虛擬通貨」、「外匯期貨」、「博弈遊戲」等，於社群網路散布投資訊息，抓準民眾短期回收高額利潤，誘使大量加碼投注，想領回款項時藉故拖延，關閉投資網站或 App，被害人才驚覺受騙。

嘉市警局統計，今年1月1日至7月13日，投資詐騙案件，比去年同期增加10.6%。圖為警方宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供
嘉市警局統計，今年1月1日至7月13日，投資詐騙案件，比去年同期增加10.6%。圖為警方宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供

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