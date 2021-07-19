桃園住宅起火母送醫 1警幫顧3童被讚暖男「可以嫁」

桃園市昨天上午有民宅疑因炊事不慎發生小火警，雖然很快被撲滅，但女屋主多處燒傷須就醫，只好將家中3名不到6歲的幼童托付給員警照顧，員警左手抱一個、右手牽一個、身旁再跟一個，畫面溫馨逗趣被民眾拍下，獲里長PO網大讚「暖男，可以嫁了！」

桃園區中正五街一處民宅昨天11時50分許發生火警，疑因徐姓女屋主（34歲）炊事不慎導致，轄區埔子派出所警員江仲軒及李宗勳獲報，趕抵現場管制交通並協助救災。

雖然火勢很快就被撲滅，但徐姓女屋主身上多處燒傷，須立即送醫治療，但她卻不放心家中3名幼童，包括5歲的姊姊跟分別為3歲、2歲的兩個弟弟，而在新北上班的丈夫又在趕路中，一時無人託付；員警為讓徐女安心就醫，答應先將小朋友帶返派出所內照顧，等父親來接。

員警帶著小朋友們下樓，並關心3人會不會餓、要不要吃餅乾。在街角等候警車前來時，李宗勳左手抱一個弟弟、右手牽一個弟弟、身旁還有小妹妹緊跟在側，畫面溫馨逗趣被熱心民眾拍下，當地里長看到後PO網稱「這個不錯可以嫁了」，並認證員警是「超級暖男」。