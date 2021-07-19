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信用卡被撿走 小額付費不需簽名被盜刷19筆
莊姓男子日前在台中市道路撿到一張信用卡，有小額付費功能。他拿信用卡到處刷卡，因小額付費不需簽名，讓他順利盜刷19筆共9500元。經被害人查覺有異報案，大甲警分局查獲到案，依侵佔遺失物、詐欺罪嫌送辦。
33歲莊姓男子今年6月初在道路撿到一張銀行信用卡，含小額付費功能，他沒有物歸原主或主動交付警方處理，反而將信用卡正反兩面貼上貼紙後拿去超商購物，因為小額付費功能不需卡片持有人親自簽名，莊男利用功能的便利性，6月初到7月初期間，不斷持續「小額付費」購買商品，每次餘額不足便從持卡人名下自動轉帳至小額付費扣款新台幣500元，自動補足餘額，直到1個月後銀行查覺有異通知持卡人，楊姓女子持卡人才驚覺並報警處理。
台中市警局大甲警分局受理報案後，指派專人偵辦，調閱相關資料，逐一檢視異常刷卡消費紀錄並分析比對，鎖定犯嫌可能出沒之消費場所，調閱監視器後確定特徵，主動積極查訪埋伏，前天掌握犯嫌行蹤並起獲被害人銀行信用卡，全案移送台中地檢署偵辦。
大甲分局長李建興表示，信用卡綁定小額付費功能雖有其便利性，不須持卡人簽名確認，亦不須過卡，僅須感應電磁紀錄即可付費，但若持卡人遺失卡片又因不常使用，致未能即時發覺遺失而向銀行申請止付，這期間恐遭有心人士利用，如今電子支付日益興盛，已成日常生活的一部分，提醒民眾除妥善保管外，應養成定期檢查的習慣，以免自身權益受損。
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