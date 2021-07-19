信用卡被撿走 小額付費不需簽名被盜刷19筆

莊姓男子日前在台中市道路撿到一張信用卡，有小額付費功能。他拿信用卡到處刷卡，因小額付費不需簽名，讓他順利盜刷19筆共9500元。經被害人查覺有異報案，大甲警分局查獲到案，依侵佔遺失物、詐欺罪嫌送辦。

33歲莊姓男子今年6月初在道路撿到一張銀行信用卡，含小額付費功能，他沒有物歸原主或主動交付警方處理，反而將信用卡正反兩面貼上貼紙後拿去超商購物，因為小額付費功能不需卡片持有人親自簽名，莊男利用功能的便利性，6月初到7月初期間，不斷持續「小額付費」購買商品，每次餘額不足便從持卡人名下自動轉帳至小額付費扣款新台幣500元，自動補足餘額，直到1個月後銀行查覺有異通知持卡人，楊姓女子持卡人才驚覺並報警處理。

台中市警局大甲警分局受理報案後，指派專人偵辦，調閱相關資料，逐一檢視異常刷卡消費紀錄並分析比對，鎖定犯嫌可能出沒之消費場所，調閱監視器後確定特徵，主動積極查訪埋伏，前天掌握犯嫌行蹤並起獲被害人銀行信用卡，全案移送台中地檢署偵辦。