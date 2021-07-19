毒化物起火很危險 台南消防五大隊今測驗臨場處理能力

台南市內列管毒性化學工廠家數多、消防局第五大隊轄區又最多，各項科技及工業產品製程使用毒性化學物品越來越多；五大隊為強化所屬各分隊毒化災的應變能力，上午舉辦轄區分隊毒性化學物品災害搶救測驗，21日還要再抽測一次。

五大隊表示，毒性化學品物質種類繁多，且往往有易燃或易爆危害特性，提升消防人員毒化物災害搶救能力，確保同仁及市民生命財產安全，為當前重要課題；今天針對所屬分隊相關化學性危害物質查詢、辨識、偵檢、個人防護及裝備器材等各項毒性化學物品救災程序以實作的方式抽測，強化同仁熟悉各項毒性化學物品災害處理流程及相關器材操作，提升毒性化學物品救災效能。

大隊長邱淵明表示，危害辨識、化學防護裝備裝著及偵檢器實作等測驗內容，是希望消防同仁在面臨毒性化學品災害時，能快速辨識危害物質為何，同時偵檢出濃度高低，以便決定劃設警戒區範圍，以利執行相關災害搶救任務，也藉測驗提升消防員各項化災裝備的熟悉度。