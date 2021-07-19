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男子情緒失控想不開 南警及時挽救寶貴生命

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子因家庭問題情緒不佳，前天中午到台南市安平區四草大橋上想跳水，警員陳奕儒接獲民眾報案上前開導，黃難掩心中情緒，一頭栽進陳肩上抱頭痛哭，心中的情緒終於釋放，事後警方將他帶返派出所先行安撫，並通知黃家人帶回照顧。

台南市警四分局安平派出所警員陳奕儒、張銘鑫，本月17日11點多巡邏時，接獲110報案稱有男子欲跳海，立即趕往現場，發現28歲黃姓男子在四草大橋上欲從跳橋，警員陳奕儒見狀況緊急立即上前將男子攔下拉住。

警方發現，黃身著西裝，衣裝筆挺談吐正常，詢問之下，黃才吐露因家庭問題情緒不佳，經過陳一番開導，黃難掩心中情緒，一頭栽進陳肩上抱頭痛哭，心中的情緒終於釋放，並感謝警方的傾聽。

分局長甘炎民表示，自殺潛在因素有相當多種態樣，即使平時看起來正面陽光的人，在面向陽光的背後還是有陰影的存在，時時關心身旁的親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾可尋求專業醫師或諮商心理師求助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救，請打衛福部安心專線1925。

台南市警四分局安平所警員陳奕儒（左），挽救黃姓男子（右）寶貴生命。圖／台南市警四分局提供
台南市警四分局安平所警員陳奕儒（左），挽救黃姓男子（右）寶貴生命。圖／台南市警四分局提供

頭痛 西裝 衛福部

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