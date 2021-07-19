高雄左營深夜大火夫妻燒成焦屍 初判起火點位在臥室

高雄左營區舊城巷一棟鐵皮平房，昨晚10時33分許起火，火勢在半小時內撲滅，屋內臥室發現兩具焦屍，死者疑為租屋在此的金姓夫婦，經警消人員鑑識後，初步判斷起火點應為臥室，當時消防人員也在臥室找到一桶瓦斯，拉出屋外時還在洩氣，是否為起火原因，火調人員已採集跡證帶回鑑定。

起火燃燒的鐵皮屋約10坪大小，60歲的金男與52歲楊女同住在內，金男以打零工維生，楊女則有重度身障，移動都需依靠輪椅。

當地埤北里長李復慶昨受訪時透露，前幾天金男疑因疫情影響，工作不好找，夫妻兩人陷入生活困動想申請補助，但金男年齡未滿65歲，他只能先拿相關表單讓金男回去填並設法媒介相關單位，沒想到就發生不幸。

昨天火勢撲滅後，警消在屋內臥室找到倒臥地板的夫妻，但兩人已被烈火燒成焦屍，臥室立有一桶瓦斯；據悉，昨天警消進入屋內時，臥室瓦斯還處在洩氣狀態，鑑識人員今進入屋內勘查初判起火點應為臥室，但無氣爆跡象，是否輕生還是意外，詳細起火原因正待進一步釐清。

據了解，楊女曾報案有陌生人躲在屋頂窺看她洗澡，並踩破屋頂跌落屋後防火巷，當時警方查無異狀，平房的門窗沒有外力破壞痕跡。鄰居透露，金男精神狀況有時不穩，但夫妻倆生活雖然困頓，先生還是蠻照顧妻子，有時還會推著輪椅陪妻子出來外面繞繞，看不出來有異樣。

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