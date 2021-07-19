破壞夾娃娃機兌幣機得手4萬 男依加重竊盜起訴

北市一名曾姓男子今年3月間涉先偷一輛小客車，4月間再偷另一輛車的車牌掛上，又拿螺絲起子破壞娃娃店的兌幣機。台北地檢署調查後，依加重竊盜等罪嫌將他起訴。

檢方調查，今年3月5日凌晨2點4分左右，曾姓男子騎著郭姓友人的機車在新店地區閒晃，看到路口空地停著一輛小客車，就撬開車門並破壞方向盤鎖，竊取該輛車。

同年4月1日凌晨2點4分左右，曾姓男子在北市中正區「永福橋」下方，看到一輛自用小客車無人看管，徒手竊取掛在車上的兩面車牌，改掛在其所有的小客車上。