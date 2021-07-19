裝爆閃燈車禍降11.95％ 熱心團體今再捐大甲警分局
台中市大甲警分局所轄大甲、大安、外埔及后里等區幅員遼闊，部分偏僻及未設置交通號誌的路段，晚間都會出現閃著紅、藍警示燈的設施，這些燈乍看像是道路施工警示燈，其實是大甲警分局為有效降低交通事故發生，在易肇事路段設置的夜間爆閃警示燈，藉以提醒用路人行經時減速慢行，裝爆閃燈後已降低交通事故11.95％。
大安鎮安宮主委陳春福與大甲警友辦事處主任陳勝堅及民防中隊長陳明芳等人，今天到大甲分局捐贈40組太陽能爆閃警示燈，提供分局設置在轄區內的重要路口、易肇事路段路口及燈光昏暗等轉彎路段，提醒用路人行經路口時能提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況，守護駕駛人行車安全。
根據大甲警方統計，自裝設夜間警示爆閃燈後今年上半年夜間發生交通事故501件，較去年同期發生569件，減少68件，交通事故降低11.95％，爆閃式警示燈發揮作用，夜間有效提醒用路人行經各路段、路口時要減速慢行，並注意路況，能完全達到警示嚇阻的效果，充分扮演夜間「沉默守護者」的角色。
大甲警分局長李建興表示，近期分局除了配合政府各項防疫措施外，對於轄區治、交安維護工作，仍持續不鬆懈；他感謝大安鎮安宮主委陳春福、大甲警友辦事處主任及民防中隊長捐贈爆閃式警示燈，為轄區易肇事路段、路口點亮一盞光明燈，讓用路人行車更安全，讓員警也能在更安全的環境中執勤，守護民眾生命財產安全。
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