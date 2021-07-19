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微解封之夜60輛車聚 苗警開出31張3萬多元罰單
台1線苗栗縣通霄外環道及台72線快速公路後龍至苗栗段昨天凌晨3點多，2處共有約60輛汽機車「車聚」，苗栗警方快速打擊部隊據報到場處理，攔停盤查並過濾沿途監視器，開出違規左轉、口罩遮蔽號牌等31張罰單，罰鍰4萬8800元。
警方昨天凌晨1點30在台61線苗栗縣竹南崎頂海水域場前，執行防制危險駕車勤務，攔停3輛汽機車盤查，後方約60輛汽機車駕駛人見狀，立即迴轉離開，凌晨3點多又分批在台1線通霄外環道路，及台72線後龍至苗栗段出現，2處各約2、30輛。
快打部隊警力查出4輛機車分別使用口罩遮蔽號牌，另無照駕駛、使用註銷車牌、逆向行駛及行駛機車禁行車道等違規，開出10張罰單，處罰2萬3600元，隨後調閱路口監視器，過濾比對正確再逕行舉發21張違規左轉彎罰單，處罰1萬2600元。
警方將函文監理及環保單位召回，臨時檢驗改裝排氣管及車體，另持續過濾沿線監視器、相關車輛行車記錄器畫面，如有競駛、競技等行為，涉及公共危險罪嫌，將依法函送偵辦。
苗栗縣警察局指出，警方落實防制作為及時阻斷，未衍生其他事端，呼籲民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有競駛、競技等危險駕車行為，縣警局將持續強化各項勤務作為，如有發現危險駕車情事將依法從嚴究辦，以維護道路交通安全。
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