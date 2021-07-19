聽新聞
test
0:00 / 0:00
重障男失依怙後住進教養院 45歲癌逝走完一生
一名男子出生就身障且患聽語障，全靠父母照顧，父母相繼離世，他被安置在教養院，日前病逝，唯石軒行善功德會捐出善心人士專款，處理他後事，送他最後一程。
唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，本月15日接獲某慈善團體志工通報，住嘉義的45歲李姓男子，因大腸癌病逝醫院，訪查確認他是低收入戶。
李男出生即重度身障，聽不到也無法說話，領有極重度身心障礙手冊，哥哥大他一歲，在桃園租屋打零工，李男一直由父母照顧，父母近幾年相繼離世後，他被安置在教養院，日前感到身體不適，檢查出罹患大腸癌，後來病逝醫院。
唯一的哥哥本身經濟不佳，無法負擔喪葬費，由教養院志工提報協助。唯石軒行善功德會訪查後，捐出善心人士專款，全額補助7萬元，處理他的棺木、殯儀館冰櫃和喪葬禮儀費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言