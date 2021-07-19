重障男失依怙後住進教養院 45歲癌逝走完一生

一名男子出生就身障且患聽語障，全靠父母照顧，父母相繼離世，他被安置在教養院，日前病逝，唯石軒行善功德會捐出善心人士專款，處理他後事，送他最後一程。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，本月15日接獲某慈善團體志工通報，住嘉義的45歲李姓男子，因大腸癌病逝醫院，訪查確認他是低收入戶。

李男出生即重度身障，聽不到也無法說話，領有極重度身心障礙手冊，哥哥大他一歲，在桃園租屋打零工，李男一直由父母照顧，父母近幾年相繼離世後，他被安置在教養院，日前感到身體不適，檢查出罹患大腸癌，後來病逝醫院。