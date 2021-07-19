高雄左營深夜大火帶走一對夫妻 妻曾報案被偷窺

高雄左營區舊城巷一幢一層樓鐵皮屋昨晚10點33分起火，鄰居發現火警時已全面燃燒，消防人員破門衝進火場，在臥室發現兩具焦屍，死者疑為金姓屋主夫婦，消防人員在臥室發現可疑瓦斯桶，外觀呈現焦黑，瓦斯閥已燒熔，現場瓦斯味濃厚，火勢晚間11點撲滅。

據了解，楊女16日曾報案有陌生人躲在屋頂偷看她洗澡，並踩破屋頂跌落屋後防火巷，但警消到場發現防火巷非常窄，無法躲一個人，現場確認無異樣。

曹姓鄰居表示，半夜聽到連兩聲疑似爆炸聲響到外查看，發現對面的約10坪大的鐵皮屋已全面燃燒，趕緊報警。火勢疑似從臥室往外延燒，一度燒到後面房屋，消防人員疏散人員，10點55分火勢控制，11點火勢撲滅。

消防人員在臥室發現屋主金姓男子（60歲）與妻子楊姓女子（52歲）成對角倒臥地板，兩人附近立有一桶瓦斯桶，滅火後又在屋內發現一桶未使用的瓦斯桶，詳細起火原因及2人死因有待相關單位調查釐清。

左營區埤北里長李復慶表示，火勢那麼大，但客廳看不出有逃生跡象。李復慶說，屋主夫婦去年9月登記結婚，兩人搬來這裡約2年，金男平時以臨時工為業，楊女是重度肢體障礙者，行動不便，金男偶爾會推楊女出來走走，兩人平時與鄰居接觸不多，但每次遇到金男都會向他打招呼。

李復慶說，前幾天金男曾到里辦公室找他，疑似疫情關係工作不好找，兩人生活困頓想申請補助，但金男年齡未滿65歲，他只能先拿相關表單讓金男回去填並設法媒介相關單位，沒想到就發生不幸。

高雄市消防局表示，晚間10點33分獲報在左營區舊城巷有住宅火警，副大隊長樓振宇率中華、左營、鼎金、新莊分隊、左營小隊及特搜中隊19車39人前往搶救，局長李清秀、副局長王宗展也到場。晚間10點53分，消防人員入室搜救發現兩具焦屍，深夜11點火勢撲滅。

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