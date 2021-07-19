高雄火警夫妻成焦屍 臥房內發現變形瓦斯桶

高雄左營暗夜火警，消防員攻入火場發現金姓男子與妻子楊姓女子雙雙成焦屍，倒臥在屋內。警消相繼進入火場內調查起火原因，在臥室發現一個漏氣、變形的瓦斯桶。

據了解，居住在舊城巷的金男（60歲）與妻子楊女（52歲），周遭僅有10多戶，2人生活在約9坪大的鐵皮平屋內，屋內僅有一房一廳；金男平時以臨時工為業，楊女則有肢體障礙。

高雄市消防局昨天晚間10點33分獲報，左營區舊城巷內有民宅火警，消防局出動華、左營、鼎金、新莊等分隊到場灌救，在11點撲滅火勢。

警消說，原本以為是單純住宅火警，平房也不大，沒想到攻入火場後，就在臥房內看到金姓夫妻成焦屍，倒臥在床鋪附近，看了感到相當不捨。

警方先封鎖現場後，由警分局鑑識小組進入採證，隨後消防局火調科也到場。警消進入後在夫妻倒臥的臥室內發現1個已經漏氣、頭部變形的瓦斯桶，將帶回幫助釐清起火原因。