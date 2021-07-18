暗夜火警！9坪大鐵皮平房起火夫妻燒成焦屍

高雄左營區舊城巷內一棟鐵皮平房，今晚10點發生火警，高雄市消防局獲報後出動中華、左營等分隊，共19車39人到場。消防員在屋內發現1對年約6旬的金姓夫妻倒臥在臥室床上，夫妻燒成焦屍雙亡。

今天晚上10點半左右，左營區舊城巷一棟鐵皮平房起火，平房格局約1房1廳、坪數約9坪大小。消防員在佈水線攻入火場後，發現這對金姓夫妻倒臥在臥室床鋪附近，2人都燒成焦屍，火勢在約半小時後就完全撲滅。

目擊者說，火災當下聽到爆炸聲響後，平房隨即陷入火海；夫妻倆都剛搬來不久，不到2年。

左營區埤北里長李富慶表示，這對金姓夫婦自去年9月登記結婚，60歲的金男以打臨時工為業，與疑有肢體障礙的妻子共同生活。夫妻兩人生活不好過，前幾天金男還到里辦公室，向里長提出申請補助。