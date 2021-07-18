暗夜火警！9坪大鐵皮平房起火夫妻燒成焦屍
高雄左營區舊城巷內一棟鐵皮平房，今晚10點發生火警，高雄市消防局獲報後出動中華、左營等分隊，共19車39人到場。消防員在屋內發現1對年約6旬的金姓夫妻倒臥在臥室床上，夫妻燒成焦屍雙亡。
今天晚上10點半左右，左營區舊城巷一棟鐵皮平房起火，平房格局約1房1廳、坪數約9坪大小。消防員在佈水線攻入火場後，發現這對金姓夫妻倒臥在臥室床鋪附近，2人都燒成焦屍，火勢在約半小時後就完全撲滅。
目擊者說，火災當下聽到爆炸聲響後，平房隨即陷入火海；夫妻倆都剛搬來不久，不到2年。
左營區埤北里長李富慶表示，這對金姓夫婦自去年9月登記結婚，60歲的金男以打臨時工為業，與疑有肢體障礙的妻子共同生活。夫妻兩人生活不好過，前幾天金男還到里辦公室，向里長提出申請補助。
目前由警方封鎖現場，鑑識小組進入火場內，起火原因有待警消釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言