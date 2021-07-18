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高雄左營暗夜民宅惡火 疑夫妻葬身火窟

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶邱奕能／高雄即時報導

高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場時，發現兩具焦屍，疑似是屋主夫妻葬身火窟。轄區警方、消防局火調人員已到現場，要釐清火災原因。

轄區舊城派出所警方表示，該處民宅是一對夫妻同住，妻子疑似有身心疾病宿疾，事發原因及經過要再深入調查。

高雄市消防局表示，晚間10點33分獲報在左營區舊城巷有住宅火警，副大隊長樓振宇率中華、左營、鼎金、新莊分隊、左營小隊及特搜中隊19車39人前往搶救，晚間10點53分現場回報，經入室搜救，在室內發現兩具焦屍。

左營區埤北里里長李富慶說，屋主夫婦是去年9月登記結婚，金姓男主人60歲，以臨時工為業，金妻疑有肢體障礙，行動不便。前幾天金姓男子還到里辦公室找里長，提到生活況頓，想申請補助。

目擊者表示，火災當下有聽到疑似爆炸聲響，房子隨即陷入火海。消防人員指出，金姓夫婦被發現陳屍臥室，火災原因正由火調人員鑑識調查中。

高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，火勢猛烈，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／翻攝
高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，火勢猛烈，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／翻攝

高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／攝影

高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／攝影
高雄左營區舊城巷一處民宅今晚10點33分發生火警，消防人員進入火場後發現兩具焦屍，屋主夫婦來不及逃生葬身火窟。記者陳弘逸／攝影

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