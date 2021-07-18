快訊

國防院研究指PTT批評政府防疫者是網軍 軍方出聲了

預約莫德納為「幻想中的幸福」 陳文茜批政府誤導民眾

阿婆灣不平靜！今再傳少年無照騎車 過彎失控衝對向車

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

阿婆灣這個周末不平靜，繼昨日未成年江姓男子騎車失控撞護爛，今天下午一時許，又有一對17歲陳姓男女騎車行經台三線309K處阿婆灣附近時，疑似路況不熟，車輛失控打滑，撞上對向來車，兩人送醫。

嘉義縣消防局今天中午12時52分獲報，指台三線309至310公里處，發生一起車禍，出動大埔及三和分隊趕往現場，發現17歲陳姓男駕駛及另一名17歲陳姓女性友人倒臥路邊，機車零件四散，汽油流滿地。

警消初步評估兩人傷勢，陳男額頭大面積撕裂傷，陳女則身體多處擦挫傷，隨即將兩人送往聖馬爾定醫院；據了解，陳男家住民雄，陳女家住大林，當時兩人今日上午共乘一輛機車從大埔出遊歸來，騎往中埔方向，疑似不熟悉路況，轉彎時未注意，才會車輛失控撞到對向來車。

據悉兩人均未酒駕，目前仍在醫院觀察中，詳細事故原因仍有待進一步調查，至於昨天肇事撞護欄的17歲江姓少年，目前仍在加護病房觀察中，仍未脫離險境。

17歲陳姓男子騎機車載女性友人騎車行經台三線309K處疑似不諳路況，失控撞到對向汽車，車體大面積損傷。記者莊祖銘／翻攝
17歲陳姓男子騎機車載女性友人騎車行經台三線309K處疑似不諳路況，失控撞到對向汽車，車體大面積損傷。記者莊祖銘／翻攝
17歲陳姓男子騎機車載女性友人騎車行經台三線309K處疑似不諳路況，失控撞到對向汽車，車體大面積損傷。記者莊祖銘／翻攝
17歲陳姓男子騎機車載女性友人騎車行經台三線309K處疑似不諳路況，失控撞到對向汽車，車體大面積損傷。記者莊祖銘／翻攝
17歲陳姓男子騎機車載女性友人騎車行經台三線309K處疑似不諳路況，失控撞到對向汽車，車體大面積損傷。記者莊祖銘／翻攝
17歲陳姓男子騎機車載女性友人騎車行經台三線309K處疑似不諳路況，失控撞到對向汽車，車體大面積損傷。記者莊祖銘／翻攝

大埔 台三線 未成年

延伸閱讀

17歲男騎車挑戰阿婆灣 疑壓車失控撞牆腦髓外溢

影／登山撿到鳥蛋竟是藍腹鷴 急送醫照料今野放

最好吃的芒果在嘉義！正妹農會總幹事霸氣捐千斤

Delta變種病毒襲香港大埔 新達廣場客服確診

相關新聞

微解封到青潭堰戲水 男遭沖走溺水醫院搶救中

微解封的第一個周末，許多民眾都到景點遊玩。下午六點新店青潭堰傳出一名60歲左右的男子游泳溺水，大喊救命。一旁釣客協助報案...

阿婆灣不平靜！今再傳少年無照騎車 過彎失控衝對向車

阿婆灣這個周末不平靜，繼昨日未成年江姓男子騎車失控撞護爛，今天下午一時許，又有一對17歲陳姓男女騎車行經台三線309K處...

轎車直撞水泥牆！「硬碰硬」兩敗俱傷 牆垮了車頭支離破碎

基隆市林姓男子今天開車沿正信路下山時，疑低頭撿拾車內掉落物品，車頭偏離車道，撞上路外停車場的水泥牆，「硬碰硬」的結果是圍...

竹南火災1人受困 她機警關門待救

苗栗縣竹南鎮1棟4層樓建築今天下午3點多發生火災，屋內1名20歲陳姓女子一度受困，消防人員據報趕到現場，她機警關門阻隔濃...

戴口罩太悶！桃園婦微解封出遊中暑 平鎮警即刻救援

國內疫情趨緩，本週是三級警戒「微解封」後的首個假日，部分風景區開放，桃園市游姓婦人今上午與友人結伴出遊踏青，但天氣炎熱，...

刑事局與趨勢科技合作 無償提供電腦版瀏覽器防詐軟體

刑事局與資訊安全大廠合作，針對桌上型及筆記型電腦，無償提供桌上型及筆記型電腦安裝瀏覽器擴充功能，使用者進入網頁，就會自動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。