阿婆灣不平靜！今再傳少年無照騎車 過彎失控衝對向車
阿婆灣這個周末不平靜，繼昨日未成年江姓男子騎車失控撞護爛，今天下午一時許，又有一對17歲陳姓男女騎車行經台三線309K處阿婆灣附近時，疑似路況不熟，車輛失控打滑，撞上對向來車，兩人送醫。
嘉義縣消防局今天中午12時52分獲報，指台三線309至310公里處，發生一起車禍，出動大埔及三和分隊趕往現場，發現17歲陳姓男駕駛及另一名17歲陳姓女性友人倒臥路邊，機車零件四散，汽油流滿地。
警消初步評估兩人傷勢，陳男額頭大面積撕裂傷，陳女則身體多處擦挫傷，隨即將兩人送往聖馬爾定醫院；據了解，陳男家住民雄，陳女家住大林，當時兩人今日上午共乘一輛機車從大埔出遊歸來，騎往中埔方向，疑似不熟悉路況，轉彎時未注意，才會車輛失控撞到對向來車。
據悉兩人均未酒駕，目前仍在醫院觀察中，詳細事故原因仍有待進一步調查，至於昨天肇事撞護欄的17歲江姓少年，目前仍在加護病房觀察中，仍未脫離險境。
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