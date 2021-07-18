轎車直撞水泥牆！「硬碰硬」兩敗俱傷 牆垮了車頭支離破碎

基隆市林姓男子今天開車沿正信路下山時，疑低頭撿拾車內掉落物品，車頭偏離車道，撞上路外停車場的水泥牆，「硬碰硬」的結果是圍牆垮了，車頭也支離破碎，慘不忍睹。

警方接獲報案到場處理，指揮雙向行車注意安全，並對林男實施酒測，體內無酒精反應，非酒後駕車。林男開車自撞，車子嚴重毀損，但人未受傷。

基隆市警二分局東光派出所今天下午2點50分接獲報案，指正信路段有交通事故。巡邏警員李昱緯、顧瑄趕赴現場，發現林男自撞，人未受傷，隨即進行交通疏導，防範發生二次事故。