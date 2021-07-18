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竹林山觀音寺遭縱火 涉嫌男子稱因心情不佳

中央社 / 新北18日電

林口警分局今天表示，44歲陳姓男子日前心情鬱卒，竟點燃裝有汽油的寶特瓶朝竹林山觀音寺丟擲，所幸及時撲滅火勢，未造成嚴重毀損，警方已循線逮人並依公共危險罪嫌函送法辦。

新北市警方指出，位於新北市林口區的竹林山觀音寺，主祀觀音佛祖，是北部著名的大廟之一，香火鼎盛，13日晚間9時卻疑似遭人縱火。

警方表示，幸好保全人員及時發現並緊急撲滅火勢，僅造成窗戶及地板燒焦毀損，未有人員傷亡。

警方獲報迅速展開調查，但因起火點並無裝設監視器，讓偵辦難度增加不少，幸好晚間出入寺廟的車輛不多，員警於是調閱周邊道路監視畫面，經抽絲剝繭比對出入車輛後，鎖定陳姓男子涉案。

警方表示，陳男於寺廟起火前後的時間點騎機車離開，於是傳喚陳男到案說明，經偵訊，陳男才坦承因當天心情不佳，於是點燃裝有汽油的寶特瓶朝寺廟旁窗戶扔擲後離去，訊後，警方依公共危險罪嫌將陳男函送法辦。

林口 監視器

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