台中霧峰街頭傍晚混戰 男子被女友前男友率眾砍傷

台中市霧峰區傍晚發生一件疑似因感情糾紛引起的街頭砍殺案，一名男子傍晚在育群路旁和友人聊天時，突然有3、4輛轎車駛抵，接著一行人下車，和這名男子起了口角，對方即持棍棒毆打他，並拿西瓜刀向他砍去，造成這名男子被毆、臀部被砍傷，由友人送醫急救中，所幸初步沒有生命危險。

據指出，這名男子是某名女子的男友，因為他和前男友間有糾紛，雙方因此約在育群路碰面談判。前男友帶著友人傍晚6時許抵達，和現任男友一言不合，雙方10多人就在街頭打了起來。