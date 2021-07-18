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竹南火災1人受困 她機警關門待救
苗栗縣竹南鎮1棟4層樓建築今天下午3點多發生火災，屋內1名20歲陳姓女子一度受困，消防人員據報趕到現場，她機警關門阻隔濃煙，20多分鐘被救出，並無大礙，起火原因及損失，進一步鑑識調查中。
苗栗縣政府消防局今天下午3點34分接獲報案，竹南鎮1棟4層樓透天厝民宅，1樓冒出火光，出動竹南、頭份、造橋消防分隊5車14人到場灌救，陳姓屋主一開始表示無人受困，後來發現陳女在3樓後方的陽台待救，消防人員3點55分救出陳女送醫，她意識清楚並無大礙。
這場火災於3點45分撲滅，沒有造成人員傷亡，陳女獲救的關鍵在關門待救阻濃煙，消防員及時救出，至於起火原因及損失，消防局鑑識調查中，案由警方進一步處理中。
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