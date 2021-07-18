快訊

人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

獨／致死率居高不下 指揮中心再放寬單株抗體限制

高雄旗津海水浴場發現浮屍 身上無外傷死因待查

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄旗津區海水浴場今下午發現浮屍，民眾在岸邊遠眺時，發現有人漂浮在離海水浴場不遠處的海面上，趕緊報案；經警、消、海巡人員到場，確認是一名26歲的郭姓女子，落水原因警方釐清中。

據了解，今天下午1點多時，數名民眾在旗津區海水浴場岸邊，看到有人在海面上載浮載沉，他們立即打電話報警，在警、消及海巡人員到場到場前，這幾位民眾跳下海，合力將落水的女子帶上岸。

警方依據浮屍身上證件，確認落水女子是一名年齡26歲的郭姓女子，她四肢已僵硬，身上無明顯外傷，現場也未發現遺書。警方後續向檢察官報請相驗，並在離旗津海水浴場約3公里遠的風車公園附近發現她的機車，死因還在釐清中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄旗津區海水浴場今下午發現浮屍，民眾在岸邊遠眺時，發現有人漂浮在離海水浴場不遠處的海面上，趕緊報案。記者邱奕能／翻攝
高雄旗津區海水浴場今下午發現浮屍，民眾在岸邊遠眺時，發現有人漂浮在離海水浴場不遠處的海面上，趕緊報案。記者邱奕能／翻攝
高雄旗津區海水浴場今下午發現浮屍，民眾在岸邊遠眺時，發現有人漂浮在離海水浴場不遠處的海面上，趕緊報案。記者邱奕能／翻攝
高雄旗津區海水浴場今下午發現浮屍，民眾在岸邊遠眺時，發現有人漂浮在離海水浴場不遠處的海面上，趕緊報案。記者邱奕能／翻攝

海水浴場 海巡 檢察官

延伸閱讀

高雄醫護加班無極限 籲市府要有guts訂接種上限

高雄偏鄉家庭只有一支手機 兄弟姊妹遠距教學好困難

高雄2成小黃司機撐不下去 「好家載」助攻開源

微解封首個週末假日 高雄景區、百貨人潮回升

相關新聞

台2線廂型車偏離車道撞上對向山壁後翻車 1家4口受傷

游姓男子今天從宜蘭開車載父母和女兒前往基隆，行經台2線福隆路段時，疑因駕駛不當自撞對向山壁後側翻，並撞擊停在路旁轎車。車...

遇到歹徒「碰瓷」搞假車禍怎辦？台中交大傳招保權益

台中市在本月連續傳出2起機車騎士利用「碰瓷」製造假車禍的案件，台中市警局交通大隊表示，若民眾遇到類似狀況時，最重要的就是...

戴口罩太悶！桃園婦微解封出遊中暑 平鎮警即刻救援

國內疫情趨緩，本週是三級警戒「微解封」後的首個假日，部分風景區開放，桃園市游姓婦人今上午與友人結伴出遊踏青，但天氣炎熱，...

刑事局與趨勢科技合作 無償提供電腦版瀏覽器防詐軟體

刑事局與資訊安全大廠合作，針對桌上型及筆記型電腦，無償提供桌上型及筆記型電腦安裝瀏覽器擴充功能，使用者進入網頁，就會自動...

不給錢1分鐘捅一下 收購大量微信帳號 情侶遭押13小時

藍姓女子因交易大量微信帳號釀債務糾紛，去年2月17日深夜，應陳姓男子邀約至泰北高中前協商，對方恫稱「如不給錢，一分鐘捅一...

微解封出遊要注意！嘉義阿里山公路邊坡土石坍方

中南部山區近日午後常降大豪雨，嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路34.8公里處，今天中午12時，邊坡土石坍方，路樹傾倒占用路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。