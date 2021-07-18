高雄旗津海水浴場發現浮屍 身上無外傷死因待查

高雄旗津區海水浴場今下午發現浮屍，民眾在岸邊遠眺時，發現有人漂浮在離海水浴場不遠處的海面上，趕緊報案；經警、消、海巡人員到場，確認是一名26歲的郭姓女子，落水原因警方釐清中。

據了解，今天下午1點多時，數名民眾在旗津區海水浴場岸邊，看到有人在海面上載浮載沉，他們立即打電話報警，在警、消及海巡人員到場到場前，這幾位民眾跳下海，合力將落水的女子帶上岸。

警方依據浮屍身上證件，確認落水女子是一名年齡26歲的郭姓女子，她四肢已僵硬，身上無明顯外傷，現場也未發現遺書。警方後續向檢察官報請相驗，並在離旗津海水浴場約3公里遠的風車公園附近發現她的機車，死因還在釐清中。

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