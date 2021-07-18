戴口罩太悶！桃園婦微解封出遊中暑 平鎮警即刻救援

國內疫情趨緩，本週是三級警戒「微解封」後的首個假日，部分風景區開放，桃園市游姓婦人今上午與友人結伴出遊踏青，但天氣炎熱，加上全程戴口罩導致呼吸不順，婦人疑似中暑癱坐路旁，所幸路過巡警即時伸援，才讓婦人能夠平安返家。

據了解，家住平鎮區環南路的67歲游姓婦人，趁著假日天氣好，加上微解封後部分風景開放，與三五好友相約外出健走踏青，紓解一下受三級警戒影響的苦悶，但疑似天氣炎熱，加上全程佩戴口罩，導致呼吸調節不順，不久便四肢無力、癱坐在平興國中旁的人行道上，嚇得同行友人不知所措。