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戴口罩太悶！桃園婦微解封出遊中暑 平鎮警即刻救援

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

國內疫情趨緩，本週是三級警戒「微解封」後的首個假日，部分風景區開放，桃園市游姓婦人今上午與友人結伴出遊踏青，但天氣炎熱，加上全程戴口罩導致呼吸不順，婦人疑似中暑癱坐路旁，所幸路過巡警即時伸援，才讓婦人能夠平安返家。

據了解，家住平鎮區環南路的67歲游姓婦人，趁著假日天氣好，加上微解封後部分風景開放，與三五好友相約外出健走踏青，紓解一下受三級警戒影響的苦悶，但疑似天氣炎熱，加上全程佩戴口罩，導致呼吸調節不順，不久便四肢無力、癱坐在平興國中旁的人行道上，嚇得同行友人不知所措。

恰巧宋屋派出所警員蕭建昌及梁修培巡邏經過，立即停下上前關心，員警見婦人臉色發白、表情痛苦，初步研判婦人可能因為體力不濟，出現輕微中暑的情況，除了立即提供飲水供老婦消暑外，並立即通知消防局到場協助救護，所幸婦人在稍作休息後，就恢復體力，結束這場虛驚。

桃園市游姓婦人今上午與友人結伴出遊踏青，卻因戴口罩導致呼吸不順，疑似中暑癱坐路旁，所幸路過巡警即時伸援。記者朱冠諭／翻攝
桃園市游姓婦人今上午與友人結伴出遊踏青，卻因戴口罩導致呼吸不順，疑似中暑癱坐路旁，所幸路過巡警即時伸援。記者朱冠諭／翻攝

口罩 中暑 桃園

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