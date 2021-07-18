第一時間阻絕網路詐騙 刑事局推免費網路把關神器

詐騙集團看準疫情期間網路商機，近期一頁式廣告、假投資等詐騙案持續攀升，刑事局今天表示，已和趨勢科技合推免費網路把關神器，只要安裝就會第一時間跳出警示以阻絕詐騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間促進網購發展更加蓬勃，根據台灣網路資訊中心（TWNIC）2020台灣網路報告顯示，去年12歲以上民眾上網率高達83%。

另，資策會產業情報研究所（MIC）針對2020年網購消費者調查，顯示有52.9%的台灣消費者在線上線下購物頻率各半。

刑事局指出，由於有不少人在疫情期間工作停擺，盼能透過網路小額投資掙取生活費用，但有詐騙集團趁虛而入，透過社群平台投放浮誇廣告誘騙，造成近期一頁式廣告、假投資等詐騙案增加。

台北一名從事餐飲服務業的50歲劉姓男子收入受疫情影響，他透過臉書的不知名網友主動介紹虛擬通貨資本網站，經數日自我研究便相信「股票獲利慢風險大，投資網站獲利快又簡單、絕對穩賺不賠」詐騙話術，投入資金後想提領獲利，卻被要求須匯更多金額才可解除凍結時，才驚覺受騙，財損新台幣36萬元。

另一名住在桃園的何姓女子想送男朋友生日禮物，網搜發現有臉書廣告限時優惠販售樂高積木，Bugatti和Ferrari產品僅需1499元，但數日後貨到付款開箱竟是中國大陸製兒童消防車，何女被騙當場傻眼。

刑事局表示，為能有效因應、機先防制網路詐欺犯罪，除偕「趨勢科技」網路資安廠商長期交流，推出手機防詐達人LINE@查詢詐騙資訊外，為擴大反詐騙防護範圍和並精進使用便利性，雙方也合作結合大數據分析，開發電腦版瀏覽器擴充功能，免費提供民眾於桌上型及筆記型電腦上使用。

刑事局說明，使用者僅須安裝瀏覽器擴充功能，一旦進入網頁即可自動偵測網站安全性並給出評級，快速過濾詐騙、釣魚網站，主動警示民眾免於密碼被盜用或個資外洩，第一時間阻絕後續詐騙案件發生，大幅強化民眾使用網路的防護力。