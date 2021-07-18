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台2線廂型車偏離車道撞上對向山壁後翻車 1家4口受傷
游姓男子今天從宜蘭開車載父母和女兒前往基隆，行經台2線福隆路段時，疑因駕駛不當自撞對向山壁後側翻，並撞擊停在路旁轎車。車上4人都受傷，所幸送醫治療後均無大礙。警方對游男實施酒測，並無酒後駕車情形；肇事原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點12分接獲報案，台2線往宜蘭方向在指標103、104K間有黑色廂型車自撞山壁翻覆，壓到路邊小客車。車內3名大人，1名小女孩受傷待援。
消防救護人員趕抵現場，發現4名傷者意識均清楚。游姓駕駛人頸椎挫傷，他的父親右手擦傷、頸椎挫傷，母親頸椎挫傷，女兒輕微擦傷，經送基隆長庚醫院救治後脫險。
據了解，30多歲游男上午從宜蘭出發，開車載家人前往基隆，中午在台2線指標103.3K處偏離車道，撞上對向的山壁後翻車，車內4人所幸都只受輕傷。車禍發生後，員警到場指揮單線雙向行車，因車流量不大，對交通影響不大。事故車輛完成拖吊後，交通恢復正常。
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