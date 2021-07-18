遇到歹徒「碰瓷」搞假車禍怎辦？台中交大傳招保權益
台中市在本月連續傳出2起機車騎士利用「碰瓷」製造假車禍的案件，台中市警局交通大隊表示，若民眾遇到類似狀況時，最重要的就是要向警方報案，不要有花個小錢，息事寧人的心態，因稍有不慎，可能還會被對方反控「肇事逃逸」，涉有民、刑事責任時，反而有理說不清。
台中警局交通大隊事故組表示，有鑑於近日發生有機車騎士伸手摸車門，逕而摔車跌倒，疑似製造假車禍案，在此以3個要點，提醒民眾遇到類似狀況，可確保自身權益。首先，若不慎發生交通事故，千萬別慌，而且要保持冷靜，立即報警請警察到場；如果現場有目擊民眾，建議記錄其車牌或特徵，一併告知處理員警，以保障自身權益。
交大事故組指出，若雙方合意先行離開或現場和解時，應以手機或行車紀錄器對雙方合意的言語錄音、或錄影，以免事後一方為請領保險或其他原因，於事後報案，衍生成為肇事逃逸情形。.
交大事故組表示，最後若對方是以故意製造假車禍的方式來詐取和解金，可能涉及刑法第339條詐欺罪嫌；警察機關也會調閱監視器、相關行車記錄器，及就現場事故地點、通向、交通情況及週圍環境狀況，詳細調查分析研判，以釐清案情依法辦理，保障雙方權益。
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