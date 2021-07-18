快訊

男子混打「MBA疫苗」 陳時中：不是打越多越好

7月26日能降級？陳時中曝完全清零困難 考慮這3條件就降

遇到歹徒「碰瓷」搞假車禍怎辦？台中交大傳招保權益

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市在本月連續傳出2起機車騎士利用「碰瓷」製造假車禍的案件，台中市警局交通大隊表示，若民眾遇到類似狀況時，最重要的就是要向警方報案，不要有花個小錢，息事寧人的心態，因稍有不慎，可能還會被對方反控「肇事逃逸」，涉有民、刑事責任時，反而有理說不清。

台中警局交通大隊事故組表示，有鑑於近日發生有機車騎士伸手摸車門，逕而摔車跌倒，疑似製造假車禍案，在此以3個要點，提醒民眾遇到類似狀況，可確保自身權益。首先，若不慎發生交通事故，千萬別慌，而且要保持冷靜，立即報警請警察到場；如果現場有目擊民眾，建議記錄其車牌或特徵，一併告知處理員警，以保障自身權益。

交大事故組指出，若雙方合意先行離開或現場和解時，應以手機或行車紀錄器對雙方合意的言語錄音、或錄影，以免事後一方為請領保險或其他原因，於事後報案，衍生成為肇事逃逸情形。.

交大事故組表示，最後若對方是以故意製造假車禍的方式來詐取和解金，可能涉及刑法第339條詐欺罪嫌；警察機關也會調閱監視器、相關行車記錄器，及就現場事故地點、通向、交通情況及週圍環境狀況，詳細調查分析研判，以釐清案情依法辦理，保障雙方權益。

台中市北區、東區在本月已傳出2起機車騎士利用「碰瓷」製造假車禍的案例，都被後方行車記錄器拍下，台中市警局交通大隊提醒民眾，遇到類似狀況，要先報警確保權益。圖／讀者提供
台中市北區、東區在本月已傳出2起機車騎士利用「碰瓷」製造假車禍的案例，都被後方行車記錄器拍下，台中市警局交通大隊提醒民眾，遇到類似狀況，要先報警確保權益。圖／讀者提供

車禍 警察 台中市

延伸閱讀

計程車司機排班到深夜遭歹徒持刀洗劫 竹南警1小時破案

嘉義科園區優先選址原交大嘉義分校 南科局公告徵求意見

台V+1 陽明交大學生團隊推出首位Vtuber「牧野白」

影／假車禍？男騎士伸手秒摸車門後跌倒 調監視器釐清

相關新聞

疑因債務糾紛 萬華旅館男被砍命危 1涉案男到案

台北市萬華區成都路一間旅館，今天凌晨2時許，發現一名年約50歲中年男子倒臥一間套房內，男子大腿有刀傷，被發現時已沒有生命...

遇到歹徒「碰瓷」搞假車禍怎辦？台中交大傳招保權益

台中市在本月連續傳出2起機車騎士利用「碰瓷」製造假車禍的案件，台中市警局交通大隊表示，若民眾遇到類似狀況時，最重要的就是...

不給錢1分鐘捅一下 收購大量微信帳號 情侶遭押13小時

藍姓女子因交易大量微信帳號釀債務糾紛，去年2月17日深夜，應陳姓男子邀約至泰北高中前協商，對方恫稱「如不給錢，一分鐘捅一...

微解封出遊要注意！嘉義阿里山公路邊坡土石坍方

中南部山區近日午後常降大豪雨，嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路34.8公里處，今天中午12時，邊坡土石坍方，路樹傾倒占用路...

影／德籍遊客挑戰劍龍稜腳傷受困一夜 直升機吊掛救援

1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山。新北消防局今晨申請內政部空中勤務總隊，派遣直升機吊掛救...

智能警利用科技線索 跨海為失物找回主人

美裔華僑徐先生本月16日傍晚6點多到台南市安平區漁光島玩，不小心將蘋果手機(iPhone 8 plus)掉在沙灘上，16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。