不給錢1分鐘捅一下 收購大量微信帳號 情侶遭押13小時

藍姓女子因交易大量微信帳號釀債務糾紛，去年2月17日深夜，應陳姓男子邀約至泰北高中前協商，對方恫稱「如不給錢，一分鐘捅一下」，逼她及其吳姓男友還債20萬元，並把人押往承德路四段堂口，剝奪行動自由13小時。過程中陳等人痛打吳男、藍女，逼簽下15萬本票。士檢偵結，依剝奪行動自由罪嫌、傷害罪嫌起訴7人。

起訴指出，去年2月17日深夜11時許，陳男在泰北高中前恫稱「如不給錢，一分鐘桶一下」，要求藍女、吳男還債20萬，隨後眾人見有警察巡邏，將人押上車再往承德路4段巷弄疑似幫派堂口談判。

陳等人將藍女、吳男分開後，因阮男曾和吳男酒後起口角，陳、張、阮涉嫌在2月18日凌晨2時許，在基河路10號後方防火巷周邊，持刀、畚箕柄毆打男，隨後叫救護車把吳男送醫院急救，致吳男手、背、腳多處撕裂傷。

藍女則和陳、楊商討如何還債，未談妥不得離開，後續加入的林男則嗆聲「還不出錢就打你」藍女為求脫身，想要拿刀子，與現場何男發生肢體衝突，何男涉嫌拿棍棒毆打藍女，造成頭、肩、背、手腳多處擦挫傷。

情侶兩人都被痛打受傷後，藍女同意賠償9萬元，交付提款卡給楊，並簽下3萬元本票1張、6萬元本票2張，當日楊、林等人分別提領2萬、1萬、5千元，陳男因藍女還了3萬5千元，隨即撕毀3萬元本票，其餘2張6萬本票交給何男保管。

陳男稱，藍女向他買了大量微信帳號，卻不履行付款，發生債務糾紛，才約在泰北高中見面。楊男供稱，藍女打電話跟他借錢，他又接到陳的電話才會到場，沒有使用暴力手段，藍女自願簽下本票。

陳男供稱，藍女收購了大量微信帳號，楊男已經支付款項，藍女又說不買，才會要求藍女負責。何男供稱，接獲電話回到堂口發現很多人聚集，得知是藍女的債務糾紛，過程中坦承毆打藍女，後續幫忙保管本票，