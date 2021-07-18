微解封出遊要注意！嘉義阿里山公路邊坡土石坍方

中南部山區近日午後常降大豪雨，嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路34.8公里處，今天中午12時，邊坡土石坍方，路樹傾倒占用路面，僅能單向通行，中埔分局即刻派員警在場警戒並擺放交通錐警示。

公路總局第五工程處阿里山工務段歲及派員搶通，12時55分排除道路障礙，恢復雙向通行；中央氣象局表示，今天中南部山區仍以午後雷陣雨為主，要留意強降雨、局部大雨發生的機會。