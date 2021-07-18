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影／德籍遊客挑戰劍龍稜腳傷受困一夜 直升機吊掛救援

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山。新北消防局今晨申請內政部空中勤務總隊，派遣直升機吊掛救援，並在降落松山機場後，轉送台北長庚醫院治療後脫險。

新北市警、消昨天下午接獲報案電話，指劍龍稜山區靠近老鬼瀑布附近，有人因為腳部受傷，無法下山，請求協助。

消防局警、義消共25名在禮樂煉銅廠集結後入山搜尋，昨天傍晚找到報案的2男1女，其中20多歲德國籍男子左腳受傷，無法走下山。搜救人員昨晚引導未受傷的2名登山客下山，走到禮樂煉銅廠短暫休息後離去。

消防局安排搜救人員陪同德籍男子留宿山區，今晨展開救援任務。空勤直升機今早8點37分到達現場，順利將他吊掛上直升機，9點5分送至松山機場，由救護車轉送台北長庚醫院治療，生命狀況穩定。

1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山，今早由直升機吊掛救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山，今早由直升機吊掛救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山，今早由直升機吊掛救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山，今早由直升機吊掛救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山，今早由直升機吊掛救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山，今早由直升機吊掛救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝

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