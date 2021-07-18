影／德籍遊客挑戰劍龍稜腳傷受困一夜 直升機吊掛救援

1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山。新北消防局今晨申請內政部空中勤務總隊，派遣直升機吊掛救援，並在降落松山機場後，轉送台北長庚醫院治療後脫險。

新北市警、消昨天下午接獲報案電話，指劍龍稜山區靠近老鬼瀑布附近，有人因為腳部受傷，無法下山，請求協助。

消防局警、義消共25名在禮樂煉銅廠集結後入山搜尋，昨天傍晚找到報案的2男1女，其中20多歲德國籍男子左腳受傷，無法走下山。搜救人員昨晚引導未受傷的2名登山客下山，走到禮樂煉銅廠短暫休息後離去。