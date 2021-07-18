聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／德籍遊客挑戰劍龍稜腳傷受困一夜 直升機吊掛救援
1名德國籍男子與友人到新北市瑞芳區劍龍稜登山時，腳部受傷無法下山。新北消防局今晨申請內政部空中勤務總隊，派遣直升機吊掛救援，並在降落松山機場後，轉送台北長庚醫院治療後脫險。
新北市警、消昨天下午接獲報案電話，指劍龍稜山區靠近老鬼瀑布附近，有人因為腳部受傷，無法下山，請求協助。
消防局警、義消共25名在禮樂煉銅廠集結後入山搜尋，昨天傍晚找到報案的2男1女，其中20多歲德國籍男子左腳受傷，無法走下山。搜救人員昨晚引導未受傷的2名登山客下山，走到禮樂煉銅廠短暫休息後離去。
消防局安排搜救人員陪同德籍男子留宿山區，今晨展開救援任務。空勤直升機今早8點37分到達現場，順利將他吊掛上直升機，9點5分送至松山機場，由救護車轉送台北長庚醫院治療，生命狀況穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言