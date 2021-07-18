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疑因債務糾紛 萬華旅館男被砍命危 1涉案男到案

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區成都路一間旅館，今天凌晨2時許，發現一名年約50歲中年男子倒臥一間套房內，男子大腿有刀傷，被發現時已沒有生命跡象，緊急被送往醫院急救未脫離險境，員警仍在醫院戒護。

刀傷男子不是旅館承租人，承租人為一名劉姓男子，初步調查傷者疑和劉男有債務糾紛，雙方因為起口角，持利刃劃傷者大腿。案發後劉男和黃姓男子駕駛租賃車逃逸，目前黃姓男子已到案，劉男說會配合警方調查，但仍不見蹤影。目前警方已掌握劉男身分，正積極調查追緝中。

傷者身上沒有證件，隨身手機被鎖上密碼，警方詢問旅館人員發現他不是房間承租人，轄區警方查閱旅館資料，聯繫承租人劉姓男子，對方只表示現在不在台北，隨後掛上電話。

旅館人員指出，凌晨有人反應聽到吵鬧聲，旅館人員場查看，發現男子倒臥床鋪旁地板，大腿受傷流血，趕緊報案。

涉嫌的黃姓男子到案。記者廖炳棋/翻攝
涉嫌的黃姓男子到案。記者廖炳棋/翻攝

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