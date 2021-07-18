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智能警利用科技線索 跨海為失物找回主人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

美裔華僑徐先生本月16日傍晚6點多到台南市安平區漁光島玩，不小心將蘋果手機(iPhone 8 plus)掉在沙灘上，16日晚間8點被民眾拾獲送到台南市警四分局育平派出所招領；警員徐文應利用蘋果手機內鍵資料，打越洋電話聯絡上徐父，徐父再聯絡兒子，當晚9點多到派出所領回。

民眾16日晚間6點多，在漁光島沙灘上拾獲智慧手機不知如何處理，急忙送到育平派出所，恰逢警員黃育群、警員徐文應受理。

徐及黃2人隨即查看遺失物狀況，發現該物為蘋果手機(iPhone 8 plus)，但並無SIM卡，警員徐文應隨即想起蘋果手機手機都有內建「醫療卡」功能，上面都有完整個人資料，果然一查就有斬獲，徐文應不遲疑，馬上就撥打緊急電話，聯繫身在美國加州徐父，因而順利找到旅居永康區的美裔華橋徐先生。

徐先生接到失物尋回的消息，驚喜不已，也對台南警方的認真工作態度留下極高的評價。

警員徐文應平日就以認真的工作態度為人所稱許，勤餘也常關心3C產品動態，常上網研習相關知識，該日發揮興趣專長，勤務中即時助人，相當難得。

台南市警四分局警員徐文應（左），熱心協助美裔華僑徐先生（右）遺失智慧手機獲好評。圖／台南市警四分局提供
台南市警四分局警員徐文應（左），熱心協助美裔華僑徐先生（右）遺失智慧手機獲好評。圖／台南市警四分局提供

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