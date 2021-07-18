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基隆男低價網拍手機 收錢不寄貨至少5人受害
疫情期間難出門，民眾網購頻率大增，卻也被有心人利用，桃園市警方日前獲報，有男子透過臉書社團低價販賣名牌手機，收錢卻拖延不出貨，期待對方因低價而不追究，吸引至少5人受騙，但經民眾報案後還是被循線逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。
蘆竹警分局日前接獲民眾報案，指臉書社團有人以低價銷售iPhone 7，匯款後卻遲不寄貨，懷疑遭詐。偵查隊透過監視器、通聯紀錄循線調查，於16日下午3時20分許在基隆市信義區信二路上將吳姓男子（23歲）拘提到案。
警方調查，目前無業的吳男在臉書以2560元低價銷售玫瑰金色iPhone 7，標榜「無傷」吸引受害者下訂，待買家先行匯款後，便以各種理由拖延寄貨，期待對方因損失金額低微而忘記或不追究，有被害人被拖延了逾3個月仍不見機影；直到有桃園市民下訂後，經催討10餘次未果而向警方報案，才讓事件曝光。
警方深入追查後發現，至少有5名來自桃園、台中等地被害人上當，吳男還會假稱「剩最後一支」、「收到有問題跟我說」等語以增加真實性或博取信任，是否還有更多人受騙正在調查中。吳男被依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，上網購物務必謹慎，若廣告內容過於浮誇，或商品售價異常低廉，及品質、規格不明確者，均應特別留意，以免上當。
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