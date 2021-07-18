聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中警為給子女榜樣考警大 落榜3次今年拚最後一次考上
中央警察大學二技考試放榜，台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡，在歷經落榜3次後，今年憑著「拚最後一次」的心態，終於傳來捷報，如願考取僅錄取9名的行政警察學系，分局長許明耀為了替同事祝賀，找來書法家姜俊任寫下四字墨寶「金榜提名」，昨天由派出所長葉信良贈送給陳，陳也感謝妻子的支持，直說「未來會稟持初衷，繼續為民服務」。
中央警察大學二技考試在6月底放榜，其中台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡，考取僅錄取9個名額的行政警察學系，分局長許明耀得知後，委請轄內知名的書法家姜俊任，寫下四字墨寶「金榜提名」，並在昨天委由大墩所長葉信良，贈送給陳，替同仁上榜祝賀，也鼓勵其他同仁持續進取，見賢思齊。
陳柏叡說，他是警專23期畢業，已從警超過15年，太太也是警職，育有一子一女，兩個小孩平時看爸媽執行警察工作，也對警察維持社會秩序的正義形象憧憬不已，他為了給子女好的榜樣，數年前與妻子討論後，決定要報考警大，不過因為平常警察工作繁忙，要兼顧工作、家庭與考試，實在不容易，在今年上榜前，已經落榜3次，不過今年總算如願上榜。
陳柏叡說，雖然歷經3次落榜，內心當然會有挫折感，不過還好有派出所的同事、分局的長官鼓勵，今年抱著「再拚最後一次」的心情，破釜沉舟，總算如願考上，沒有愧對家人、子女、長官與同事，未來他會秉持從警初心，為轄區治安與保護人民安全奉獻心力。
第四警分局長許明耀說，皇天不負苦心人，陳柏叡考上警大，分局由上到下都與有榮焉，也十分鼓勵同仁見賢思齊，一起向上進取，為民眾提供更專業、更優良的服務，回饋社會。
第四警分局大墩所長葉信良說，成功絕非偶然，所有收穫都是一點一滴累積而成，也非常支持同仁進修，好的學習氣氛會感染他人，帶動整體進步，十分樂見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言