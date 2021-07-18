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台中警為給子女榜樣考警大 落榜3次今年拚最後一次考上

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

中央警察大學二技考試放榜，台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡，在歷經落榜3次後，今年憑著「拚最後一次」的心態，終於傳來捷報，如願考取僅錄取9名的行政警察學系，分局長許明耀為了替同事祝賀，找來書法家姜俊任寫下四字墨寶「金榜提名」，昨天由派出所長葉信良贈送給陳，陳也感謝妻子的支持，直說「未來會稟持初衷，繼續為民服務」。

中央警察大學二技考試在6月底放榜，其中台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡，考取僅錄取9個名額的行政警察學系，分局長許明耀得知後，委請轄內知名的書法家姜俊任，寫下四字墨寶「金榜提名」，並在昨天委由大墩所長葉信良，贈送給陳，替同仁上榜祝賀，也鼓勵其他同仁持續進取，見賢思齊。

陳柏叡說，他是警專23期畢業，已從警超過15年，太太也是警職，育有一子一女，兩個小孩平時看爸媽執行警察工作，也對警察維持社會秩序的正義形象憧憬不已，他為了給子女好的榜樣，數年前與妻子討論後，決定要報考警大，不過因為平常警察工作繁忙，要兼顧工作、家庭與考試，實在不容易，在今年上榜前，已經落榜3次，不過今年總算如願上榜。

陳柏叡說，雖然歷經3次落榜，內心當然會有挫折感，不過還好有派出所的同事、分局的長官鼓勵，今年抱著「再拚最後一次」的心情，破釜沉舟，總算如願考上，沒有愧對家人、子女、長官與同事，未來他會秉持從警初心，為轄區治安與保護人民安全奉獻心力。

第四警分局長許明耀說，皇天不負苦心人，陳柏叡考上警大，分局由上到下都與有榮焉，也十分鼓勵同仁見賢思齊，一起向上進取，為民眾提供更專業、更優良的服務，回饋社會。

第四警分局大墩所長葉信良說，成功絕非偶然，所有收穫都是一點一滴累積而成，也非常支持同仁進修，好的學習氣氛會感染他人，帶動整體進步，十分樂見。

台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡（右）考警大落榜3次，今年如願上榜，分局找來書法家送上四字墨寶，昨天由大墩所長葉信良（左）致贈，替他慶賀。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡（右）考警大落榜3次，今年如願上榜，分局找來書法家送上四字墨寶，昨天由大墩所長葉信良（左）致贈，替他慶賀。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡考警大落榜3次，今年如願上榜，分局找來書法家送上四字墨寶，替他慶賀。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡考警大落榜3次，今年如願上榜，分局找來書法家送上四字墨寶，替他慶賀。圖／第四警分局提供

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