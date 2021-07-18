台南東區公寓冒煙住警器嗶嗶叫 原來騎樓電動車燒起來

「停在1樓電動車冒煙！」台南市東區中華東路二段133巷內公寓1樓騎樓今天上午10點44分，突然起火冒煙，2樓住警器發揮作用嗶嗶叫，住戶驚覺查看，發現1輛機車座墊起火，及時拿滅火器撲滅火勢。

台南市消防局救災救護中心，今天上午10點44分接獲民眾報案，中華東路二段133巷內5層樓公寓於1樓騎樓有電動車冒煙，不少住戶因聽到警報器的聲音，紛紛出來觀看，有人拿起滅火器及時滅火。