花蓮傳巨響「以為又要地震」 消防表示沒有異狀

花蓮近日頻繁發生地震，今天突然出現巨響「轟」的一聲，許多在地人以為又要發生地震，卻沒感受搖晃，仔細一聽也覺得跟前幾天地震前的地鳴聲不同，紛紛上網詢問是怎麼回事。花蓮縣消防局表示，目前沒有收到任何災情通報，並已詢問花防部，不過花防部表示沒有異狀。

今天9時50分左右，花蓮傳出巨大「轟」的聲響，門窗都被巨響震得發出聲音，第一時間很多人都以為是地震，「突然嚇到」、「還以為是那裡爆炸了」、「吉安車站有聽到」、「富里很大聲」、「可能是音爆」，還有人自嘲「最近花蓮真熱鬧」。

對於突然的巨響，花蓮縣消防局表示，目前沒有收到任何災情通報，並詢問陸軍花東防衛指揮部，不過對方表示沒有異狀。