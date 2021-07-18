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捕獸夾傷害成3腳狗 收容700多天等不到愛牠的人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

農委會禁止使用捕獸夾、山豬吊，但流浪犬誤踩受傷仍迭有所聞， 苗栗縣動物保護防疫所動物收容所因此收容有3隻2腳狗、21隻3腳狗，牠們害怕再度受傷害，防備心很重，加上身體的缺陷，其中1隻3腳狗甚至收容700多天，期待領養有個溫暖的家。

苗栗縣動物收容所目前收容170犬隻，其中有3隻2腳狗、21隻3腳狗，最元老的1隻棕色混種狗，牠於2019年8月7日在大湖鄉靜湖村發現受傷，捕獲入所至今等不到領養，動防所最近特別在狗狗認養系列為2腳狗、3腳狗發聲，「苗收特有種」經獸夾、山豬吊救援醫療照護後，渴望愛狗人士領養。

動防所所長張俊義指出，動物中陷阱後，腳會被夾死，導致血液不通發生壞死，肌肉腐爛，最後因為疼痛不舒服，將整隻腳硬生生扯斷，造成骨頭傷口外露感染，若未及時發現，很快就會因為傷口感染引發骨髓炎、蜂窩性組織炎，甚至敗血症疾病而死。

牠們經醫治後，因謀生不易，動防所不會安排回置，但牠們在收容所，通常防備心很重，看到人類總是躲在角落，不時露牙防備，牠們不是兇，而是害怕被受到傷害而保護自己，加上身體缺陷，約半年才會有1隻被領養，如果無人領養，收容所只能終養牠們。

張俊義說，動防所公告宣導禁止使用獸夾，並不時派員到五金行、量販店等場所巡查，沒有發現販售獸夾，但動物遭夾傷仍時有所聞，去年通報8件犬隻被夾傷，今年至今10件，因現場沒有違法行為人，或是難以查證所有人，去年至今僅因檢舉查獲1件，違反動物保護法裁處1萬5000元罰鍰。

苗栗縣動物保護防疫所動物收容所收容有3隻2腳狗、21隻3腳狗，期待領養有個溫暖的家。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣動物保護防疫所動物收容所收容有3隻2腳狗、21隻3腳狗，期待領養有個溫暖的家。圖／苗栗縣政府提供

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