又見投資型詐騙 桃園婦僅投500元自以爲暴賺300萬

假投資、真詐騙的「投資型詐騙」近期尤為猖獗，桃園市一名女性攤商因疫情收攤，經同行介紹玩起博弈APP，經過一個月因對方佯稱以500元贏得300萬元，差點匯款10萬元「會費」及「稅金」，在員警及行員苦勸下才驚覺受騙。

桃園警分局武陵派出所日前接獲銀行通報，有民眾疑似遭投資型詐騙，堅持匯款10萬元給「博弈」業者，警方獲報到場處理。

警方調查，受害人石姓女子（54歲）擺攤維生，疫情期間暫停工作，由於隔壁攤商自稱透過一款「澳門博弈」APP賺了100萬，便跟著下載，想要賺取外快。

石女表示，自己匯了500元當作籌碼，經過一個多月，竟被告知贏了300萬元，便透過Line與「博弈協會」聯繫。對方稱，由於女子不具備「會員」身份，只要將「會費」、「稅金」共10萬4千餘元匯至指定帳戶，協會將立即撥款。

石女不宜有詐，帶2個兒子到銀行準備匯款，坐等300萬到手。男行員苦苦勸說，表示若10萬可以換到300萬，自己就不會坐在這裡，「沒有那麼好賺的」。

員警詢問是否曾領到彩金，石女稱，協會真的匯過「彩金」到自己帳戶，大約新台幣10幾元。員警馬上看穿是詐團釣魚用的障眼法，並舉出同類型之詐騙手法，才終於讓石女意識到自己差點受騙，立即打消匯款的念頭。

資安大廠趨勢科技旗下「防詐達人」、警政署與消基會4月初曾公布2021年第一季三大常見騙術，投資型詐騙名列其中。根據內政部警政署統計，今年1、2月共發生690件投資型詐騙，財損金額逼近3億元。