台南市東區公寓氣爆 消防局火調科人員到場鑑識

台南市東區裕農路726巷內公寓 ，今天凌晨發生瓦斯氣爆，除造成31歲高姓男承租戶嚴重灼傷送醫，還造成20多戶住宅門窗、屋牆或停放汽、機車的財物損失，受災戶漏夜清出大批垃圾，消防局火災調查科人員上午9點多到場鑑識。

火災調查科鑑識人員，今天上午9點多先到氣爆現場，聽取王姓房東及受災戶說明今天凌晨零點14分，發生瓦斯氣爆經過，並進到氣爆一樓公寓，了解瓦斯桶存放位置。

鑑識人員說，附近住戶門窗玻璃破裂，是氣爆造成的機械性破壞，至於瓦斯為什麼外洩，已採樣帶回化驗釐清。

氣爆戶隔壁的王姓房東表示，受傷高姓男子承租的公寓1樓住戶，是他租給高男的，平日高住在該屋，高的女友、親人有時會來找他，高是從事水電工作，原已預定28日要搬走，沒想到在搬家前夕竟會發生氣爆事件，高的房租都正常繳交，最近並沒感覺高男有什麼異狀。