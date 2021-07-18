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台南市東區公寓氣爆 消防局火調科人員到場鑑識

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區裕農路726巷內公寓 ，今天凌晨發生瓦斯氣爆，除造成31歲高姓男承租戶嚴重灼傷送醫，還造成20多戶住宅門窗、屋牆或停放汽、機車的財物損失，受災戶漏夜清出大批垃圾，消防局火災調查科人員上午9點多到場鑑識。

火災調查科鑑識人員，今天上午9點多先到氣爆現場，聽取王姓房東及受災戶說明今天凌晨零點14分，發生瓦斯氣爆經過，並進到氣爆一樓公寓，了解瓦斯桶存放位置。

鑑識人員說，附近住戶門窗玻璃破裂，是氣爆造成的機械性破壞，至於瓦斯為什麼外洩，已採樣帶回化驗釐清。

氣爆戶隔壁的王姓房東表示，受傷高姓男子承租的公寓1樓住戶，是他租給高男的，平日高住在該屋，高的女友、親人有時會來找他，高是從事水電工作，原已預定28日要搬走，沒想到在搬家前夕竟會發生氣爆事件，高的房租都正常繳交，最近並沒感覺高男有什麼異狀。

由於氣爆威力相當強大，氣爆戶後方的1民宅後牆都像是被轟炸過般的炸出破洞、倒塌一地；轄區派出所統計，已有20多戶向警方通報有住宅門窗、屋牆或停放汽、機車的財物損失。承租戶高姓男子全身百分八十灼傷，送成大醫院急救，目前仍在加護病房救治。

台南市東區裕農路726巷公寓今天凌晨發生氣爆，消防局火災調查科人員上午到場鑑識。記者黃宣翰／攝影
台南市東區裕農路726巷公寓今天凌晨發生氣爆，消防局火災調查科人員上午到場鑑識。記者黃宣翰／攝影
台南市東區裕農路726巷公寓今天凌晨發生氣爆，鄰近住戶漏夜清出大批垃圾。記者黃宣翰／攝影
台南市東區裕農路726巷公寓今天凌晨發生氣爆，鄰近住戶漏夜清出大批垃圾。記者黃宣翰／攝影

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