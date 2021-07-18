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暑假結伴夜遊 14歲國中少女騎機車自摔命喪淡水

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區今天清晨發生死亡車禍，幾名青少年疑似騎機車到北海岸夜遊，天亮返家途中發生意外，其中14歲方姓少女疑因精神不濟，在淡水區中正東路2段往台北方向擦撞路旁人行道自摔，雖然馬偕醫院就在不到500公尺外，緊急送醫仍回天乏術。

初步了解，這些年輕人分別住在新北市新莊等地，到北海岸夜遊到天亮才返家，清晨6時許，14歲方姓少女騎乘機車搭載15歲韓姓少年，在寬敞的中正東路擦撞人行道邊緣摔倒，少女撞傷頭部當場失去生命跡象，救護車送往淡水馬偕醫院，急救無效宣告死亡。後座少年身上多處擦挫傷，留院治療觀察，雙方家屬已到醫院協助警方了解案情。

車禍當時車少、路寬、天氣晴朗，極可能因為精神不濟導致恍神擦撞人行道邊緣。包括幾人幾車同遊、以及車禍肇因等詳細情況，尚待警方進一步調查釐清。

人行道邊緣是斜坡，從地上血跡與機車被扶起的相對位置研判，少女騎乘的車速應該不慢。記者林昭彰／翻攝
人行道邊緣是斜坡，從地上血跡與機車被扶起的相對位置研判，少女騎乘的車速應該不慢。記者林昭彰／翻攝
方姓少女無照騎乘機車夜遊，自撞人行道造成一死一傷。記者林昭彰／翻攝
方姓少女無照騎乘機車夜遊，自撞人行道造成一死一傷。記者林昭彰／翻攝
方姓少女無照騎乘機車夜遊，自撞人行道造成一死一傷。記者林昭彰／翻攝
方姓少女無照騎乘機車夜遊，自撞人行道造成一死一傷。記者林昭彰／翻攝
方姓少女無照騎乘機車夜遊，自撞人行道造成一死一傷。記者林昭彰／翻攝
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