暑假結伴夜遊 14歲國中少女騎機車自摔命喪淡水

新北市淡水區今天清晨發生死亡車禍，幾名青少年疑似騎機車到北海岸夜遊，天亮返家途中發生意外，其中14歲方姓少女疑因精神不濟，在淡水區中正東路2段往台北方向擦撞路旁人行道自摔，雖然馬偕醫院就在不到500公尺外，緊急送醫仍回天乏術。

初步了解，這些年輕人分別住在新北市新莊等地，到北海岸夜遊到天亮才返家，清晨6時許，14歲方姓少女騎乘機車搭載15歲韓姓少年，在寬敞的中正東路擦撞人行道邊緣摔倒，少女撞傷頭部當場失去生命跡象，救護車送往淡水馬偕醫院，急救無效宣告死亡。後座少年身上多處擦挫傷，留院治療觀察，雙方家屬已到醫院協助警方了解案情。