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老翁騎鐵馬迷途5小時遇大雨 警山路攔查助返家

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

住南市後壁區菁寮里70歲黃姓老翁，午後自行騎自行車往白河市區購物，途中迷路騎往離家更遠的東山山區，還遇大雷雨全身淋濕，折騰5小時。幸警路過發現，將身上濕漉的黃接往附近商家躲雨安置後，平安護送返家。

近日天氣不穩定，南部午後常有瞬間大雨或雷雨等劇烈天氣，黃某15日中午12點多從後壁區菁寮里家中騎單車往約8公里外白河區購物。

不料黃卻迷失方向未返家，又從白河騎往10多公里外南99線東山區東原山路；適下午下起滂沱大雨，黃未載雨具全身濕漉著實狼狽。

當天下午5點多白河警分局東山派出所警員包盛宇、蕭明輝開巡邏車經過，發現上坡路有名老翁氣喘吁吁騎乘腳踏車往東原山區方向。

警方將黃攔停攙扶進旁邊商店休息，提供熱水飲用暖身，見黃全身濕透不時顫抖，包、蕭兩人自掏腰包向商店購買毛巾讓黃擦拭身體以防感冒，詢問後才發現原委。

經警方聯繫熟識熱心民眾，借用小貨車前來協助載運腳踏車及護送黃返家，家屬表示，所幸遇到警察及時援助，否則後果恐不堪設想。

黃姓老翁迷路又遭雷雨淋濕全身，幸白河警發現助返家。記者謝進盛／翻攝
黃姓老翁迷路又遭雷雨淋濕全身，幸白河警發現助返家。記者謝進盛／翻攝

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