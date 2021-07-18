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高雄5僑生約打麻將 警登門竟反問「不是微解封了嗎？」

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄5名僑生誤以為微解封可揪友人相聚，便相約到友人的租屋處打麻將，豈料，因多人喧鬧聲響，影響住戶安寧，附近居民擔心有群聚疑慮報警。警方獲報後，發現5人明顯違反防疫規定，並解釋室內打麻將非屬微解封的範籌，當場開出告發單，函請主管機關裁罰。

楠梓警分局年本月16日晚上7時31分，接獲民眾報案稱，有人在大樓住家內大肆喧嘩，影響住戶安寧，向警方求助；員警在大樓主委陪同下，到該層住後門外，仍聽到嘻笑吵雜聲響，進屋後發現室內共5人，且擺放麻將桌及麻將牌。

警方調查，該屋由22歲曾姓女子與23歲劉姓女子共同承租，難耐無聊，便邀約24歲林姓男子、21歲施姓女子以及22歲何姓女子到家中打牌聊天；他們見警上門，還反問員警「不是微解封了嗎？」

警方向5人解釋，目前三級警戒延長，即使逐步朝有條件開放微解封邁進，但非屬同居家人，室內群聚、打麻將並非解封範圍，且5人行為明顯違反傳染病防治法相關規定，並開立告發單，函請衛生局裁罰。

高雄5名僑生日前相約到友人租屋處打麻將，遭人檢舉，警方獲報到場將5人依法開立告發單。記者陳弘逸／翻攝
高雄5名僑生日前相約到友人租屋處打麻將，遭人檢舉，警方獲報到場將5人依法開立告發單。記者陳弘逸／翻攝
高雄5名僑生日前相約到友人租屋處打麻將，遭人檢舉，警方獲報到場將5人依法開立告發單。記者陳弘逸／翻攝
高雄5名僑生日前相約到友人租屋處打麻將，遭人檢舉，警方獲報到場將5人依法開立告發單。記者陳弘逸／翻攝

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