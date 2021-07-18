影／注意！台中碰瓷男假摔疑詐財 已有3起遭踢爆警追查

台中市北區在上月初才發生一件，一名男機車騎士疑製造假車禍「碰瓷」正在開車門的轎車駕駛的案件，男騎士的犯案過程都被放上網路，引發討論，不過當時承辦的派出所詢問被害人後，該名被害人表示不願追究，沒有成案，未料16日在台中車站附近，又有網友拍到，一名男騎士以相同手法，製造假車禍，目前派出所將通知雙方到案，不排除以詐欺罪方向偵辦。

台中市一名男騎士昨天騎機車行經東區大智路、和平街口時，疑對路旁一名正要開休旅車門上車的駕駛製造假車禍，男騎士先伸手碰觸轎車的車門後，假裝跌倒在地，但過程全被後方駕駛的行車記錄器拍攝下來，並上傳臉書社團「記者爆料網」，提醒其他市民注意。

據查，台中市第三警分局立德所在昨天已聯絡休旅車主，該名車主表示，暫時不願追究，因為該名機車騎士犯案時，他的手就扶在車門上，「有沒有發生車禍，自己很清楚」，當時該名騎士就有稱眼鏡毀損，疑似要討賠償，但他堅持表示，「你是自摔的」，該名騎士就摸摸鼻子自行離開，沒有蒙受損失。

不過經檢視該名男騎士的手法後，發現類似手法在本月2日在北區雙十路也發生一起，涉案的男騎士同樣是伸手碰觸正在開轎車車門的駕駛後，假摔倒地。

該起案件由第二警分局育才所偵辦後，因疑被害的轎車駕駛堅稱是「誤會一場，沒有事情發生」，讓警方認定未成案，沒有將騎機車的30多歲黃姓男子送辦。

有網友將發生在北區的「碰瓷」影片上傳臉書「爆料公社」後，引發討論，有一名網友也留言聲稱，在今年3月14日時，被依相同手法詐騙，當時付了500元賠償，因無過程影片，所以當時警方沒有受理。