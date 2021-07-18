微解封到夜市買宵夜 妨害秩序通緝犯違規被查獲

隨著三級警戒微解封，因妨害秩序遭高雄地院通緝的林姓男子，外出到六合夜市買宵夜，因交通違規行徑被警方盯上，上前盤查下發現林通緝犯身分，當場被逮送辦。

新興分局前金分駐所警員前天晚間9點多時，巡邏經過六合二路、自立二路口，發現林男（28歲）不僅騎機車逆向還闖紅燈，警方立即上前盤查，發現他是高雄地院本月9日發布的妨害秩序通緝犯。

林男辯稱，是因疫情趨緩，才與友人相約到六合夜市買宵夜，沒想到竟然因為交通違規被警察攔到。

林男也說，租屋在前金區附近的他，並未收到法院開庭通知，不知道被通緝，也不是故意未到案。

警方在向林男宣讀權利及通緝案由後，當場將他逮捕並帶回所內偵辦。